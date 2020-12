Atalanta-Roma, MANCINI: «Blackout nella ripresa da non ripetere»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Atalanta:

MANCINI A SKY SPORT

Fonseca dice che quello della Roma è stato un secondo tempo da ragazzini

Ha letto bene la partita, abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo lottato su ogni pallone. Nel secondo tempo abbiamo avuto il solito blackout che non deve esserci. Dobbiamo guardare avanti come sempre e cercare di non ripetere questi secondi tempi e prendere questi gol. Ci sta calare fisicamente ma non va bene prendere gol così. Le occasioni possono esserci ma potevamo riagganciarla, invece così l'abbiamo mandata in vacca. Prendere 4 gol fa male

Conosci bene l'Atalanta, sai come reagiscono quando vanno sotto. Si poteva gestire meglio?

Sappiamo che l'Atalanta basa tanto sull'intensità, sanno giocare. Nel primo tempo come intensità siamo stati bravi e l'abbiamo retta. Il calo fisico del secondo tempo non è una scusa. Abbiamo lasciato troppi spazi e ci hanno fatto male

Che significato hanno gli 0 punti e gli 8 gol subiti con Atalanta e Napoli?

E' una riflessione giusta e che fa male. Dobbiamo lavorare ma non siamo inferiori a queste squadre. Stasera nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Bisogna rimanere sempre in partita e non va bene prendere 4 gol. Non è questione di fatica con le grandi, in alcune partite abbiamo retto il confronto. Dobbiamo lavorare su questo aspetto di non avere certi blackout in queste partite

Vi sentite di poter combattere alla pari con le prime per lo scudetto?

Dobbiamo guardare al nostro percorso. Sappiamo di essere un bel gruppo e lavoriamo per migliorarci e affrontare queste partite nel migliore dei modi. Purtroppo abbiamo questi blackout che ci portano a prendere tanti gol. Magari se riesci a star sotto di 1 puoi sempre recuperarla