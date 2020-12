Prima del fischio d'inizio di Atalanta-Roma, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il difensore giallorosso, Roger Ibanez. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A SKY SPORT

"E' una partita molto importante per noi, abbiamo lavorato bene in settimana e faremo bene oggi".

Ti fanno piacere le parole di Gasperini di ieri in conferenza stampa?

"Sì, è un allenatore fortissimo. Ma adesso gioco per la Roma e devo lavorare per loro".