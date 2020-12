Atalanta-Roma, Gasperini: «Abbiamo creato i presupposti per la vittoria già nel primo tempo, le partite durano 90 minuti»

A seguito della vittoria dell'Atalanta sulla Roma prende la parola Giampiero Gasperini, per commentare il 4-1 ai giallorossi di Paulo Fonseca. Queste le dichiarazioni del tecnico degli orobici:

GASPERINI A SKY SPORT

Ritorno importante dell’Atalanta e di Ilicic

Lui è un giocatore che se recuperiamo al meglio ci fa fare un grandissimo salto di qualità. Non ha fatto male fino ad ora ma è stato un po’ discontinuo, ora è sempre più solido e questa settimana ha fatto allenamenti importantissimi. Era previsto che entrasse dalla panchina. Noi abbiamo bisogno di questi giocatori davanti, sono molto contento anche di Malinovski e di Miranchuk

Primo tempo sottotono, poi la reazione. Cosa è successo nell’intervallo?

Non sono d’accordo, noi nel primo tempo abbiamo preso gol dopo 5 minuti e loro hanno avuto un’altra palla gol con Spinazzola ma noi abbiamo tenuto sempre la partita, siamo stati poco pericolosi è vero ma loro erano difficili da superare perchè si sono abbassati molto. Le partite durano 90 minuti ma noi abbiamo messo i presupposti per la vittoria già nel primo tempo perché la squadra giocava

Ci spiega la scelta di escludere Gomez?

Non rispondo più a queste cose perché dopo una vittoria come quella di oggi non parlo di queste cose. É una cosa che aggiusterà la società

Temevi che queste chiacchiere potessero incidere?

Abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo vinto con la Fiorentina, poi abbiamo fatto una grande figura con la Juve, l’Atalanta merita che si parli della prestazione di oggi perchè davanti avevamo una Roma in grandissima forma che ci ha fatto subito gol, che ha 24 punti... Per come è finita, 4-1, e per quel secondo tempo di livello i miei ragazzi meritano che si parli di questo

Muriel potrà giocare anche dal 1’?

Io sono in debito con lui, è un giocatore straordinario, ha delle accelerazioni nell’immediato incredibili, con gli spazi di oggi diventa decisivo 9 volte su 10. Avrei dovuto impiegarlo maggiormente anche per il suo morale, deve sentirsi un giocatore importantissimo in questa squadra. Io non credo molto nel turnover, hai 5 giocatori di movimento su 10 che fanno 70’ di partita, ho perso un po’ di tempo con lui per fare delle prove. Anche se parte spesso dalla panchina, è un giocatore determinante