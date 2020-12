Atalanta-Roma, FONSECA: «Secondo tempo da ragazzini: cambio d'atteggiamento inspiegabile. Senza aggressività non si vince»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con l'Atalanta:

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

E' difficile spiegare adesso. Abbiamo fatto un primo tempo da guerrieri con aggressività, un secondo tempo da ragazzini. E' difficile spiegare questo cambio di atteggiamento. La squadra è stata poco aggressiva.

L'ingresso di Ilicic ha cambiato la partita...

Sì, è difficile affrontare un giocatore così senza fare pressione.

I cambi?

La squadra ha fatto un grande primo e tempo e credevo che potesse continuare così.

Grandi partite e poi cadute così...

Sono state partite diverse. Se oggi avessimo mantenuto l'atteggiamento del primo tempo, avremmo vinto.

Sul 3° gol...

E' stato più facile senza aggressività.

FONSECA A SKY SPORT

Gran primo tempo poi nel secondo cosa è successo? Ha inciso la condizione fisica?

Non voglio cercare alibi, una squadra che fa un primo tempo con grande intensità non può fare un secondo tempo da ragazzini, da bambini. La squadra ha iniziato a essere lontana e poco aggressiva e contro l’Atalanta si paga

Perché?

È una questione di atteggiamento, la partita dura 90 minuti, non 45. Una squadra che ha fatto quel primo tempo non può cambiare atteggiamento così nel secondo

É un caso che negli scontri diretti fate fatica?

Noi vogliamo sempre vincere, se la squadra manteneva lo stesso atteggiamento del primo tempo può vincere ma giocando così come nel secondo tempo non vinci contro le grandi squadre

Problema di maturità?

Può essere ma per me oggi è stato un problema di cambio di atteggiamento, una squadra poco aggressiva e più bassa senza ragione, è difficile capire cosa è successo oggi

Cosa deve fare un allenatore ora?

Per prima cosa far capire ai giocatori che non si può avere questo cambio di atteggiamento. È stato troppo facile per l’Atalanta oggi, senza aggressività non si vincono le partite.