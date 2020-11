Roma-Parma, VILLAR: "Sento la fiducia di Fonseca e della squadra. Buon momento, continuiamo così"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Parma, ottava giornata di campionato in scena all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il centrocampista giallorosso, Gonzalo Villar. Le sue dichiarazioni:

VILLAR A SKY SPORT

"Siamo in un ottimo momento, dobbiamo continuare e oggi dobbiamo vincere".

VILLAR A ROMA TV

Quali sono le insidie della gara?

"E' vero che eravamo in un buon momento prima della pausa, ma abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Siamo pronti per vincere".

Davanti alla difesa o più avanti, cosa cambia per te?

"Non c'è problema, mi piace giocare in tutte e due le posizione, sono pronto".

Come stai fisicamente e come ti senti nel progetto Roma?

"Sto bene, sento sempre ogni volta più fiducia dell'allenatore e dei compagni".