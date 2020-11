Roma-Parma, MAYORAL: «Mi sto adattando, miglioro grazie a Fonseca e ai miei compagni»

Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Parma:

BORJA MAYORAL A ROMA TV

Quanto ti ha aiutato la presenza di connazionali, soprattutto di Pedro, nel giocare meglio in questa Roma?

Mi ha aiutato molto, siamo entrambi spagnoli e questo mi facilita. Anche con Mkhitaryan parlo molto. Avere accanto due giocatori così aiuta molto.

Come ti senti in questa Roma e quanto ti aiuta segnare?

Sono qui da un mese, ma mi sto adattando bene, ho la fiducia del mister e quando si arriva in un nuovo club e i compagni ti accolgono così è importante. Mi trovo a mio agio sia dentro che fuori dal campo. Speriamo che le cose continuino così.

In cosa puoi migliorare?

I gol per un attaccante sono sempre importanti. Le difese italiane, come ho già detto, sono forti e sto cercando di migliorare nel cercare la porta, cercare gli spazi, combinare con i compagni e attaccare la profondità. Grazie ai compagni e al mister sto migliorando.

Oggi dovevi sia fare da sponda che attaccare la profondità?

Sì, certo. Il lavoro difensivo è importante sia con la palla sia senza la palla. Oggi dovevo cercare di essere vicino ai centrocampisti in modo da ripartire velocemente quanto recuperavamo la palla e cercare di combinare con i compagni. Oggi credo di averlo fatto bene, questo lavoro è molto importante per la squadra.