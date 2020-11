Roma-Parma, Liverani: "Giallorossi imbattuti sul campo, qualcosa vorrà pur dire. Sono squadra molto forte che ha una precisa identità"

Il Parma esce sconfitto dall'Olimpico di Roma per 3-0. La squadra di Liverani non è riuscita a reagire al primo tempo, dove ha subito tutte le reti della gara, e nella ripresa non ha siglato nessuna marcatura. Per commentare la sconfitta il tecnico Liverani si è presentato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

LIVERANI IN CONFERENZA STAMPA

"Credo sia mancato lo spirito. Siamo stati a guardare gli altri giocare. Me ne assumo la responsabilità. Speriamo di risolvere in fretta questo brutto momento, meglio ora che più avanti. Abbiamo bisogno di tempo, mancano 30 partite. Noi abbiamo qualità tecniche e morali per uscirne, ce la faremo. Credo nei miei ragazzi, fin qui abbiamo incontrato squadre importanti, penso al Napoli. Abbiamo sei partite per arrivare a Natale. Li capiremo chi siamo e quanti punti avremo. La Roma è imbattuta sul campo, qualcosa vorrà pur dire. Squadra molto forte che ha una precisa identità".

LIVERANI IN MIXED ZONE

"Oggi non c’è stata partita e quando succede una cosa del genere la responsabilità è totalmente dell’allenatore; probabilmente in queste due settimane non sono riuscito a trasmettere e capire il tipo di partita e questo è un problema totalmente mio. Fortunatamente questa settimana si gioca ogni tre giorni, cerchiamo di cancellare questa brutta parentesi, preparare la Coppa Italia e poi continuare con il percorso del campionato. Le difficoltà sono tante, ma sta a me cercare le soluzioni: oggi probabilmente non l’ho fatto bene e quindi me ne assumo totalmente la responsabilità, lavoreremo da domani per migliorare. Quel che oggi è proprio mancato è stata la cattiveria nell’andare nei duelli, abbiamo fatto una partita a guardare un po’ troppo gli altri, quindi probabilmente io ho dato quest’idea e mi devo assumere questa responsabilità. Un momento negativo in campionato, per chi come noi lotta per la salvezza, lo stiamo vivendo all’inizio, speriamo di risolverlo presto ma non ho dubbi su questo perché la squadra ha qualità tecniche e morali, ha bisogno di un po’ di tempo. So che ci sono le preoccupazioni ma mancano trenta partite, già prima di questa c’era l’idea di fare il punto prima della sosta di Natale, mancano sei gare e una di Coppa Italia, dopo di che tireremo una riga per capire dove siamo arrivati. Il salto di qualità? Dobbiamo compierlo tutti insieme: nell’organizzazione, nell’andare a fare male, nel fare il sacrificio di difendersi per poi ripartire. Abbiamo fatto otto partite, incontrato anche squadre importanti come Inter, Napoli, Roma, c’è un po’ di difficoltà ma abbiamo davanti sei partite per arrivare a Natale, credo sia equilibrato dire che si potranno poi tirare le somme almeno a Natale se non al girone d’andata e vedremo a che punteggio saremo, quello è il mio obiettivo".