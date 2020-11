Roma-Fiorentina, Milenkovic: "Dobbiamo essere arrabbiati e delusi. Abbiamo iniziato bene ma poi siamo calati"

La Fiorentina esce sconfitta per 2-0 sul campo della Roma. Al termine della gara a commentare la prestazione dei viola si è presentato ai microfoni dei cronisti Milenkovic. Queste le sue parole.

MILENKOVIC IN ZONA MISTA

Due vittorie e adesso questa sconfitta...

Credo che dobbiamo essere arrabbiati e delusi, perché dopo due risultati positivi siamo venuti a Roma a fare punti. Abbiamo iniziato bene la gara, con il piede giusto, l'atteggiamento era giusto. Però abbiamo preso un gol facile e siamo calati un po'. Nel secondo tempo abbiamo provato, abbiamo spinto però è arrivato anche il secondo gol dopo da una ripartenza da un calcio d'angolo. Penso che dobbiamo alzare la concentrazione, tutta la squadra, perché ultimamente prendiamo tanti gol e dobbiamo abbassare questa percentuale e ritrovare la fiducia che avevamo lo scorso anno, dove siamo stati una delle migliori difese.

Come si reagisce dopo questa partita?

Domani già testa al Parma. Nel calcio quello che conta è avere la testa già alla prossima partita, la dobbiamo preparare nel miglior modo possibile, tirando fuori personalità e carattere e andare sabato a vincere.

Come preparerete questa sfida?

La prepareremo nel miglior modo possibile, giochiamo in casa e voglia vincere contro tutti. Daremo tutto per la vittoria.