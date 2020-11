Roma-Fiorentina, MANCINI: «Ottima partita. Smalling? Non lo scopriamo oggi...»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Fiorentina:

MANCINI A ROMA TV

Forse è difficile trovare un migliore in campo oggi. C'è una cosa che ti è piaciuta di più?

Abbiamo fatto un'ottima partita. Nei primi 10 minuti eravamo in difficoltà. Siamo partiti bene in stagione, ci conosciamo da più tempo, abbiamo fiducia in quello che facciamo e la rosa si è arricchita di grandi giocatori e questo fa bene.

Tipo Smalling...

Non lo scopriamo oggi, è un giocatore importante e di esperienza. Anche da infortunato si faceva sentire. Averlo in campo per noi è importante.

Sull'aggressività contro Ribery...

Sì, il modulo ci permette di essere aggressivi. Il mister chiedeva questo a me e Roger. Oggi tutta la squadra ha fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista.

L'aggressività è dovuta alle caratteristiche della Fiorentina o questa è la strada da seguire per affrontare tutte le squadre?

Sicuramente le squadre che affrontiamo determinano l'andamento della gara. Siamo stati molto corti. Se pressiamo con i centrocampisti ed attaccanti, questo rende la vita più facile anche a noi difensori. Bisogna osservare tutta la squadra. Anche quando usciamo dal basso noi difensori dobbiamo far ripartire l'azione. La base di tutto è avere pressione da parte di tutti.