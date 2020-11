Roma-Fiorentina, Iachini: "Abbiamo commesso un errore in difesa e dopo il gol ci siamo intimoriti, questo non deve accadere"

La Fiorentina esce sconfitta dal terreno dell'Olimpico, dove la Roma si impone per 2-0 grazie alle reti di Spinazzola e Pedro. Al termine della gara è stato il tecnico viola, Iachini, a commentare la gara ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

IACHINI A SKY SPORT

Un commento rispetto alla gara...

Noi siamo partiti bene, nel primo quarto d’ora la squadra ha creato diverse palle gol per passare in vantaggio, un atteggiamento giusto. Avevamo preparato la partita per attaccare e aggredire. Poi purtroppo abbiamo commesso un errore in difesa, su un lancio lungo e abbiamo aperto il campo al vantaggio della Roma. Lì invece di continuare ad avere lo stesso atteggiamento, ci siamo intimoriti e questo non deve accadere, dovevamo continuare a fare quello che facevamo ad inizio della gara. Poi siamo rientrati bene in partita, anche ad inizio secondo tempo abbiamo creato delle situazioni buone per andare a ridosso dell’area avversaria, poi ci è mancato l’ultimo passaggio. Dopo c’è stato il secondo gol, che dal punto di vista psicologico comunque è stato pesante. Detto questo ci sta mancando il nostro capitano dietro, Pezzella, che è la guida difensiva. In questa prima fase, dovendo ruotare spesso dietro, non stiamo dando il massimo. Sappiamo di avere margini di crescita, dobbiamo continuare a migliorare.

I giocatori in zona offensiva…

All’inizio sono partiti bene, Callejon è arrivato in un paio di circostanze in area di rigore avversaria. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, l’imbucata finale. L’intento era giusto, poi il gol della Roma ha cambiato la gara. Abbiamo inserito nel secondo tempo tanti ragazzi. Oggi si era valutato di provare ad inserire gli attaccanti rapidi per fare male, ma non ha sempre funzionato.

Sul gruppo...

Oggi era una partita particolare, nella previsione volevamo partire in un modo e poi cambiare. Sicuramente il gol ha condizionato lo sviluppo della partita. In ogni gara ci sono più partite, oggi nelle idee c’era di stancare i difensori avversari con la velocità di due ragazzi esperti come Callejon e Ribery e nella seconda parte di far entrare i nostri attaccanti per provare a vincere. Così avevamo costruito la gara, peccato aver preso gol che ha cambiato l’indirizzo della partita.

IACHINI IN CONFERENZA STAMPA

L’attacco non all’altezza?

Siamo partiti molto bene, siamo stati pericolosi ed alti all’inizio ma alcuni giocatori non sono ancora in condizione come Callejon al quale va accorciato il campo. Nei primo 15’ abbiamo fatto bene, siamo andati vicini al gol con Castrovilli e José ma abbiamo commesso un errore con Spinazzola che si è trovato da solo: questa giocata ci ha tolto sicurezze, abbiamo fatto un passo indietro che non deve accadere. Nel secondo tempo siamo entrati in campo in modo giusto, è stato un peccato prendere gol su nostro calcio d’angolo, stavamo giocando la partita in modo corretto contro una squadra forte che sta bene. L’assenza di Pezzella si fa sentire e la condizione di qualche ragazzo oggi ci penalizza. E’ un peccato aver perso, in un momento di buona personalità abbiamo preso gol e la gara è cambiata.

La fragilità della squadra e la classifica?

Fino a due mesi fa eravamo la miglior difesa del campionato, in questo inizio abbiamo pagato dazio per errori a livello individuale e per l’assenza dei leader carismatici. Pezzella è una guida della linea difensiva perché tiene corta la squadra ma abbiamo margini di crescita per far bene.

Le pressioni su di lei?

In virtù del momento si agisce e si fa: stasera la volontà era tener due punte rapide davanti alla difesa della Roma. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e non era facile venire qui a comandare il gioco come volevamo. Abbiamo margini di crescita, son convinto che questo gruppo farà parlare di sé nelle prossime settimane.

Il 3-5-2 è un modulo troppo conservativo?

Avere Bonaventura e Castrovilli in mezzo al campo non ti fa fare solo un 3-5-2, spesso nel corso della gara cambiamo movimenti.