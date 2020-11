Roma-Fiorentina, Castrovilli: "Qui per fare la nostra partita e non difenderci soltanto"

Nel prepartita di Roma-Fiorentina, prevista alle 18.00 all'Olimpico, ha parlato ai microfoni dei cronisti il 10 della Viola, Gaetano Castrovilli. Le sue dichiarazioni:

CASTROVILLI A SKY SPORT

Con Pellegrini vi darete appuntamento all'Olimpico per l'Europeo?

"Speriamo. Pellegrini è un bravissimo ragazzo e gli faccio l'in bocca al lupo per oggi".

Come avete impostato la gara?

"Siamo venuti qui per fare la nostra partita e non difenderci solamente. Questo è lo spirito che ci mette in testa il mister e sta a noi metterlo in campo".