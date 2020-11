Roma-Cluj, PAU LOPEZ: "Sarà dura, ma con una vittoria non è chiusa la qualificazione"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Cluj, terza giornata della fase a gironi di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il portiere giallorosso Pau Lopez. Le sue dichiarazioni:

PAU LOPEZ A ROMA TV

Partita importante, Roma e Cluj sono le prime due in classifica nel girone. Il Cluj è superiore alle altre due affrontate.

"Sappiamo che sarà difficile. È una squadra forte, che ha fatto risultato. Sappiamo che sarà dura".

Roma forte in campionato, ma altalenante in Europa League. Cosa manca?

"No, credo che nella prima partita era difficile giocare su un campo sintetico. Contro il CSKA Sofia non siamo riusciti a segnare".

In caso di vittoria il discorso qualificazione è chiuso?

"No, ancora mancano tre partite e dobbiamo aspettare un po'".

PAU LOPEZ A SKY SPORT

"È importante oggi, sappiamo che non sarà facile. Abbiamo fatto fatica nella prima partita del girone e nella seconda non siamo riusciti a segnare".

Per te è un'opportunità di rilancio giocare in Europa?

"È importante giocare per tutti quelli che non giocano in campionato, non solo per me. Per me è sempre importante giocare e far vedere all'allenatore che può contare su di me".