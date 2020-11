Roma-Cluj, MKHITARYAN: «Possiamo salire di livello, dobbiamo crederci»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cluj:

MKHITARYAN A SKY SPORT

Abbiamo analizzato bene l'avversario e abbiamo giocato bene dal primo minuto. Il mio gol subito ha aiutato ma anche se non avessi segnato la squadra sarebbe andata bene. Stiamo lavorando per non prendere gol ma vincere è la cosa più importante. Se possiamo segnarne più di quanti ne prendiamo va bene. Dobbiamo continuare così e lavorare di più. Dobbiamo credere di poter arrivare ad un nuovo livello