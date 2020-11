Roma-Cluj, MILANESE: «Indescrivibile l'emozione del debutto, spero in altre occasioni»

Queste le dichiarazioni di Tommaso Milanese, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cluj:

MILANESE A ROMA TV

Raccontaci le emozioni dell'esordio

Non ho le parole per descriverle. Emozioni incredibili. All'inizio non ci credevo ma poi mi sono accorto che era vero

Cosa ti ha detto il mister prima che entrassi?

Di giocare tranquillo e mi ha dato alcuni consigli. Mi ha chiesto di giocare come so far io e star tranquillo

Addirittura sei andato vicino al gol

Ci ho provato, ho avuto sfortuna ma alla fine è andata bene, dai

Nuove occasioni in prima squadra?

Ci provo, continuerò a lavorare e spero ci siano altre occasioni

Riuscirai a dormire stasera?

Non credo