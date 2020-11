Roma-Cluj, IBANEZ: «Una rivincita essere titolare qui»

Queste le dichiarazioni di Roger Ibañez, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cluj:

IBAÑEZ IN CONFERENZA STAMPA

In che ruolo della difesa ti trovi meglio?

"Mi piace giocare da centrale, ma posso fare entrambi i ruoli"

Qual è l'obiettivo della Roma per te?

"Lo tracciamo partita dopo partita, ma dobbiamo avere la testa giusta e pensare a quello che è meglio per la squadra".

E' una rivincita per te essere un titolare della Roma?

"Si, mi sono trovato bene. Ho iniziato a giocare e a provare quello che so fare meglio. Lavoro sempre di più e mi trovo benissimo".