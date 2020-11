Roma-Cluj, FONSECA: «Abbiamo fatto una partita seria, mi è piaciuto tutto. Diamo tempo a Mayoral. Nessun vantaggio dal caso-Diawara, fiducioso per il ricorso»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cluj:

FONSECA A SKY SPORT

Tante cose interessanti: Roma concentrata che segna dopo 57', la doppietta di Mayoral, terza partita senza prendere gol, il turnover funziona e gol di Pedro. Cosa le è piaciuto di più?

Tutto quello che ha detto. È importante non prendere gol. Sembrava una partita facile, ma è una squadra che è stata tre volte campione di Romania. Siamo entrati bene, abbiamo fatto una partita seria e mi è piaciuto quasi tutto.

Lei ieri ha difeso Mayoral. Quanto ha aiutato il sistema con accanto Mkhitaryan?

Può essere importante per questa partita, ho scelto questo sistema non per Mayoral o per giocare con un altro attaccante, ma perché credevo fosse il sistema giusto per la partita. Mayoral, Pedro e Miki hanno fatto una bella partita. Dobbiamo dare tempo a Mayoral per adattarsi, sono contento che abbia fatto tre gol perché gli dà fiducia.

Importante non prendere gol

La squadra è difensivamente sicura. Abbiamo fatto una partita sicura a livello difensivo. Abbiamo cambiato giocatori ma l'importante è non cambiare intenzione.

Qualcosa non le è piaciuto? Ha detto che le è 'quasi' tutto?

No, mi è piaciuto tutto (ride, ndr)

Si aspettava un impatto così eccezionale di Pedro?

Sì, l'ho già detto. Pedro è un grande professionista, è diverso e sta aiutando la squadra. L'importante è avere giocatori con questa intensità. Pedro ha portato alla squadra intensità.

Milanese?

Il risultato ha permesso di dare opportunità ai giovani. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, ci sono 2-3 giocatori che lavorano con noi, Milanese l'ha meritato. È stato importante il risultato.

Vede Cristante anche nei due giocatori dietro la punta?

Sì, può giocare anche lì. Ma in questo momento non abbiamo Diawara. Cristante è forte nell'inizio della costruzione e in appoggio al difensore centrale, ma può giocare più avanti.

FONSECA A ROMA TV

La Roma è migliorata, si aspettava questa partita?

Sì, mi aspettavo una gara difficile. Il Cluj ha avuto buoni risultati in Europa ed è campione di Romania. Ma noi abbiamo fatto una partita seria, siamo entrati bene e questo mi è piaciuto molto

La Roma non è molto sospinta dalla critica, da parte della stampa un po' di diffidenza. C'è bisogno di altro per convincere?

Io penso alla squadra e a cosa c'è da fare per migliorare. La squadra sta migliorando e ha fiducia, il resto non è importante per me.

La disposizione del centrocampo?

Abbiamo giocato con 3 centrocampisti perché questa era una squadra che fa un gioco diretto, lungo, e forte sulle seconde palle. I tre centrocampisti erano importanti da questo punto di vista per recuperare il pallone e giocarlo in avanti. Buona l'intesa di Mhkitaryan e Mayoral, e poi anche con Pedro. Questo cambio di sistema ha dato risultati ma lo abbiamo fatto per le caratteristiche dell'avversario.

Oggi una partenza diversa rispetto alle ultime uscite in campionato. L'avevate impostata così?

Sì ci eravamo detti che era importante entrare forte, fare gol presto per poi gestire la partita. I ragazzi lo hanno fatto

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Che giudizio da alla prova di Borja Mayoral?

Penso che Borja abbia fatto una buona partita. Ha giocato bene con Mkhitaryan e Pedro.

Come sta Karsdorp?

Nessun problema muscolare, ho solo cambiato decisione. Ho pensato di farlo giocare, ma poi ho cambiato idea.

Ci racconta qualcosa di Milanese?

Penso che il risultato ha permesso di fare questo cambio e dargli un'opportunità. Abbiamo altri 3-4 giocatori della Primavera che potevano giocare oggi. La Primavera sta facendo un lavoro molto importante. Ho scelto Milanese perché le sue caratteristiche erano positive per questa gara. Sono soddisfatto.

Pensa di poter convocare Diawara per il Genoa?

Diawara non è pronto per il Genoa.

Il ricorso?

Penso che è chiaro che non abbiamo avuto alcun vantaggio su questa situazione di Diawara. Fienga mi ha detto che stiamo facendo di tutto per il ricorso. Vediamo cosa succede. Ma è chiaro che non abbiamo avuto nessun vantaggio.