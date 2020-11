Napoli-Roma, PEDRO: "Partita speciale. Oggi opportunità per verificare a che punto siamo"

Nel prepartita del big match in programma al San Paolo tra Napoli e Roma è intervenuto ai microfoni dei cronisti il giallorosso Pedro. Le sue dichiarazioni:

PEDRO A ROMA TV

Un ricordo di Maradona...

"E' un giorno speciale, ha un significato particolare per tutti i tifosi di questo sport, per quello che ha rappresentato per il calcio, è stato un leggenda. Anche per l’eredità che ci ha lasciato sarà una partita speciale per noi".

Oggi è uno stimolo o responsabilità?

"Entrambe. Oggi è uno stimolo affrontare una squadra come il Napoli per verificare come stiamo. La mentalità della squadra è buona. Speriamo di fare una bella partita e ottenere i 3 punti".

Margini di miglioramento?

"Abbiamo margini di miglioramento, la squadra sta facendo bene. Il campionato è lungo, ci sono tante partite. Possiamo migliorare molto, oggi è una bella opportunità per verificare a che punto siamo. Dobbiamo seguire questa strada per essere in alto".

PEDRO A SKY SPORT

"Non è un giorno normale, siamo tristi per quello che è successo. Diego è stata una leggenda e un genio per questo sport. Giochiamo in uno stadio speciale per lui, tanti l'hanno ricordato, lo stesso Leo (Messi, ndr) dopo il gol. Colgo l'occasione di fare le condoglianze. Anche io l'ho seguito tramite video e so quello che ha significato per questo sport".