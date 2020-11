Napoli-Roma, Insigne: "Oggi ci tenevamo più del solito a fare una grande prestazione"

Il Napoli si impone per 4-0 ai danni della Roma di Fonseca. Gli azzurri vanno a segno con Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano portando a casa i tre punti che gli permettono di agganciare proprio i giallorossi in classifica a quota 17. Al termine della gara è stato l'autore del primo gol, Lorenzo Insigne, a commentare la vittoria ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

INSIGNE A SKY SPORT

Vi ha dato una spinta in più questo evento tragico di Maradona?

Ci ha dato sicuramente una spinta in più perché è venuto a mancare il nostro idolo. Oggi ci tenevamo più del solito a fare una grande prestazione e a Fare risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo questa perdita. Dedichiamo la vittoria a lui.

Ti ha sorpreso questa netta differenza tra Napoli e Roma oggi?

Io penso che stasera abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, l’abbiamo studiata e preparata bene. Noi siamo una squadra con tanta qualità ma a volte facciamo degli errori e non ci siamo con la testa giusta. Stasera sarà un punto di partenza perché giocando così possiamo mettere in difficoltà chiunque.