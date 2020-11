Napoli-Roma, Giuntoli: "Cercheremo di onorare Maradona"

Prima del fischio d'inizio tra Napoli e Roma, ha parlato il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli. Le sue dichiarazioni ai cronisti:

GIUNTOLI A SKY SPORT

Ci racconta l'atmosfera nello spoglatoio in questi giorni?

"Ovunque c'è stata ovazione per Diego. Noi siamo particolarmente colpiti e affranti, poi il campo la fa da padrone. Cercheremo di onorare Diego".

Vi giocate qualcosa di più dei tre punti in palio. E' la serata della verità?

"I ragazzi anche domenica (contro il Milan, ndr) hanno fatto la prestazione, non vogliamo concedere alibi a nessuno. Dobbiamo pensare di crescere, vogliamo tornare il prima possibile in Champions. Tante squadra hanno impiegato anni per tornare competitive, noi vogliamo farlo subito".

Mihajlovic ha parlato di Maradona ai suoi e dell'atteggiamento difensivo...

"Rino da campione quale è stato sposa la linea di Mihajlovic. Per chiamarsi campioni, i giocatori devono dare l'esempio. Qualcuno che possa definirsi campione in squadra c'è".

Cosa rappresentava Maradona per lei?

"Nel periodo in cui lui lasciava l’Italia io avevo già cominciato a giocare e mi ricordo i palloni pesanti. Ricordo un gol a Tacconi con un tocco sopraffino, sfidando la fisica. Dal punto di vista umano, tutti qui nel Napoli sono molto legati. Diego è sempre stato un grandissimo altruista, aveva sempre la voglia di vincere, trasmetteva entusiasmo e felicità".