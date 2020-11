Napoli-Roma, FONSECA: «Roma senza coraggio, nemmeno 3 passaggi di fila... Non abbiamo fatto nulla per fare risultato»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Napoli:

FONSECA A SKY SPORT

Poco coraggio e poca determinazione

Si sono d’accordo, non abbiamo avuto il solito coraggio per affrontare il Napoli. È semplice, il Napoli ha meritato e noi non abbiamo fatto niente per fare risultato

Era una prova per testare la vostra forza: negli scontri diretti contro Milan, Juventus e Napoli avete fatto solo 2 punti, un dato che la preoccupa e che ridimensiona il potenziale della squadra?

Prima di questa partita non eravamo i migliori al mondo e dopo questa partita non siamo i peggiori. Dobbiamo capire cosa non abbiamo fatto bene, tutte le partite per noi sono dei test, non solo quelle contro le grandi. Abbiamo anche vinto contro le grandi, oggi sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, senza aggressività e coraggio come ho già detto, quando è così dobbiamo accettare e correggere gli errori.

Roma troppo brutta per essere vera: c’erano troppi giocatori fuori condizione o è stato proprio un blackout?

Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo avuto aggressività e loro entravano in area facilmente, non siamo stati occulti e aggressivi in difesa. La cosa strana è che nel secondo tempo abbiamo iniziato bene ma non abbiamo fatto 3 passaggi di seguito.

Problema tattico di assenza di uomini sulla linea difensiva?

Sono totalmente d’accordo, principalmente sul corridoio destro, prima non chiudiamo quando il mediano entra a giocare e dopo quando giocavano fuori la nostra difesa a 5 rimaneva a zona senza aggressività

Si sentiva l’aria particolare per Maradona?

Per tutti noi che amiamo il calcio e abbiamo visto Maradona era sicuramente un giorno diverso ma quando inizia la partita dovevamo pensare solo a quello e penso che questo fattore non ci ha influenzato.

Dzeko invece vi condiziona? Il modo di giocare della squadra con o senza di lui cambia?

No, Dzeko non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo e non sta al meglio fisicamente. Ma come ho detto non possiamo cercare scuse quando perdiamo in questo modo ma solo dire che gli altri sono stati migliori





FONSECA A ROMA TV

Serata storta

Il Napoli è stato migliore di noi. Non siamo stati come sempre, una squadra senza aggressività difensiva e quando è così è difficile affrontare squadre come il Napoli. La squadra con la palla non ha mostrato fiducia e pazienza. Senza queste cose è difficile. Il Napoli ha fatto meglio e ha meritato di vincere

Come mai non è andata?

E' andata così. Abbiamo lasciato entrare il Napoli con facilità tra le linee, quando abbiamo recuperato palla poi l'abbiamo sempre persa. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo, ora non siamo i peggiori. Serve equilibrio

Stasera non c'è stato un segnale di reazione

Solo nel secondo tempo abbiamo rischiato di più. Abbiamo avuto difficoltà soprattutto a destra. Abbiamo perso spesso la palla e ci è mancata aggressività difensiva

La squadra sentiva troppo la pressione?

No, abbiamo solo sbagliato contro una squadra fortissima. Dobbiamo rialzarci in fretta e pensare alla prossima partita

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Come analizza la gara?

Abbiamo avuto poca aggressività in difesa ed in fase offensiva. Il Napoli è stato migliore in ogni fase del match ed ha ottenuto una vittoria meritata.



Cosa accade dopo questa sconfitta?

Non eravamo i migliori prima e non siamo i peggiori ora. Pensiamo a lavorare sugli errori fatti ed a correggerli in vista della prossima partita.



Cosa non le è piaciuto della squadra questa sera?

La rabbia nasce dal fatto che non abbiamo fatto quello che normalmente facciamo. Si può anche perdere, ma in un altro modo. Avremmo dovuto fare molto meglio. Contro Milan e Juve abbiamo fatto grandi gare, non penso che sia un problema di personalità.



Gli infortuni sono stati un handicap?

Non voglio cercare scuse in questo momento, ma è chiaro che abbiamo calciatori importanti che sono infortunati. Ma questa sera non abbiamo perso per gli infortuni. Se lasci giocare così il Napoli diventa difficile, ma in fase offensiva non abbiamo fatto quello che dovevamo fare.