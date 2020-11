Napoli-Roma, DZEKO: «Serata storta, non eravamo noi stessi. Dobbiamo svegliarci in fretta»

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Napoli:

DZEKO A SKY SPORT

La Roma peggiore degli ultimi mesi dominata dal primo all’ultimo minuto: è mancato coraggio ha detto Fonseca

Sicuro non è stata la nostra serata e non abbiamo fatto bene, dobbiamo dimenticare il prima possibile questa serata, se capiamo bene subito dopo andrà bene. Prima della partita eravamo troppo forti e ora non siamo i peggiori al mondo ma dobbiamo svegliarci perché il campionato è ancora lungo, se lo capiamo subito possiamo imparare da questa sconfitta.

È cambiata la dimensione della Roma dopo stasera?

Noi fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene a parte la partita persa a tavolino contro il Verona. Oggi ci aspettavamo di più ma non siamo stati noi al nostro solito livello, dal primo minuto si vedeva che facevamo fatica abbiamo perso troppi palloni poi anche troppi errori fatti ma come ho detto dobbiamo svegliarci il prima possibile perché dobbiamo tornare a essere quelli di prima.

Nei big match pochi punti...

Se guardiamo così si dice sempre che non vinciamo contro le grandi squadre ma il Milan ha battuto quasi tutte le grandi, solo contro di noi ha pareggiato e quindi dobbiamo dire anche questo. Oggi il Napoli ha meritato ma contro la Juve abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere ma il campionato é lungo e ci sono ancora tanti big match.





DZEKO A ROMA TV

Cosa è andato male?

Difficile spiegarlo, ci aspettavamo molto di più da tutti noi che abbiamo giocato. Non siamo stati al nostro livello, non siamo stati noi, quelli dell'ultimo periodo

Non bisogna fare drammi

Certo, non eravamo i migliori prima e ora non siamo i peggiori. Dobbiamo dimenticare subito questa partita, dobbiamo rigiocare tra 3 giorni. Ora dobbiamo imparare dagli errori e pensare alla prossima

Dopo questa sconfitta la squadra è pronta per ripartire?

Nessuno è contento, dobbiamo dormirci su e domani è un'altra giornata. Questa partita deve finire qui perché se ce la portiamo dietro non andrà bene

Lei come sta fisicamente?

Non al 100% sicuramente. Ora devo allenarmi e tornare a pieno. Ho bisogno di ancora un po' di tempo ma spero di tornare al 100% il prima possibile

