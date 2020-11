Genoa-Roma, Maran: "Oggi non era facile. Loro sono una squadra che non ha mai perso e che ha messo in difficoltà tutti"

Il Genoa esce sconfitto per 3-1 dalla gara di questo pomeriggio contro la Roma, valida per la settimana giornata della Serie A 2020/2021. Al termine della gara a commentare la socnfitta della propria squadra è stato il tecnico dei rossoblù, Rolando Maran, a presentarsi ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MARAN IN CONFERENZA STAMPA

"Abbiamo perso contro una grande squadra. Peccato per i due gol concessi troppo facilmente nella ripresa. In alcuni momenti non siamo stati molto fortunati. Nel primo tempo non siamo riusciti a portare la pressione alta come avremmo dovuto. Siamo tornati in campo nel modo giusto e ci siamo andati a prendere il pareggio. Poi c'è mancata un po' di lucidità nelle letture difensive. I ragazzi stanno cercando di dare il massimo impegno. Contro la Roma non era facile, una squadra che non ha mai perso e che ha messo in difficoltà tutti. Dobbiamo crescere tutti sotto ogni punto di vista, trovare la nostra identità con la gamba giusta e lavorare per bene. Sapevamo che sarebbe stato un mese difficile. Cerchiamo di tornare al meglio dopo la sosta. Abbiamo tanti nazionali e questo non aiuterà, con chi resterà faremo un lavoro mirato per migliorare la condizione".