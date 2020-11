Cluj-Roma, Petrescu: "La differenza tecnica si è vista. Il secondo gol è dell'arbitro"

Dan Petrescu, allenatore del Cluj, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara di Europa League persa con la Roma. Queste le parole del tecnico: "La differenza di valori tecnici si è vista, la Roma ha qualità. Abbiamo fatto tutto da soli. Abbiamo segnato il primo gol, il secondo è stato deciso dall'arbitro. Se questo è un rigore... Me lo hanno detto anche gli avversari, sia Jesus che Mkhitaryan che mi ha detto: "Non ho protestato, l'ha dato l'arbitro" . Vorrei avere più giocatori a disposizione, questa è la realtà, ma in panchina c'erano solo ragazzi.

Lo Young Boys ha vinto, ma non ha avuto molte opportunità con il CSKA. Sarà una partita molto difficile con il CSKA, loro non hanno niente da perdere. Una stagione deve essere ben programmata dall'estate. Vediamo se questa sarà la fine di un ciclo. Abbiamo vinto 3 campionati, abbiamo giocato due volte in Europa League, sono state fatte grandi cose. È un momento difficile adesso, non abbiamo più infortuni o positivi, abbiamo la possibilità di qualificarci. Dobbiamo vincere nelle ultime due partite".