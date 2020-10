Young Boys-Roma, Seoane: "Abbiamo avuto tante occasioni per finire meglio la gara. Dzeko e Mkhitaryan hanno cambiato il gioco della Roma"

La Roma conquista i tre punti nella prima gara del girone di Europa League in casa dello Young Boys. Al termine della gara, terminata con il punteggio di 2-1 per i giallorossi, Gerardo Seoane si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare il risultato. Queste le sue parole:

SEOANE A ROMA TV

"Grande soddisfazione vedere la squadra con questa attitudine, abbiamo avuto tante occasioni per finire meglio la partita. È cambiato il gioco con Dzeko e Mkhitaryan, anche i giocatori mi hanno detto che è cambiato il gioco. C'è amarezza. Dzeko è un giocatore completo e d'esperienza, a noi manca questa esperienza. La qualità individuale fa la differenza".