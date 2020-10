Young Boys-Roma, MAYORAL: "Difficile in Italia. Non vedo l'ora di tornare a segnare in Europa"

Prima del fischio d'inizio di Young Boys-Roma, prima giornata della fase a gironi di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti l'attaccante Borja Mayoral. Le sue dichiarazioni:

MAYORAL A SKY SPORT

Quali sono le difficoltà per un attaccante che viene in Italia?

"Purtroppo non capisco ancora l'italiano. È difficile per un attaccante venire qui in Italia perché le difese sono forti, ma non vedo l'ora di giocare in campionato".

L'ultimo gol in Europa tre anni fa, sei pronto per tornare a segnare?

"Sì, sono un attaccante, non vedo l'ora di tornare a segnare. Gioco per questo".

Sorpreso dalla sconfitta del Real Madrid?

"Sì, è difficile che il Real perda. Spero possa fare meglio contro il Barcellona".