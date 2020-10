Young Boys-Roma, Lustenberger: "Abbiamo giocato una buona partita. I giallorossi hanno fatto due tiri in porta ed entrambi sono entrati"

La Roma conquista i tre punti nella prima gara del girone di Europa League in casa dello Young Boys. Al termine della gara, terminata con il punteggio di 2-1 per i giallorossi, capitano della squadra svizzera, Lustenberger, e il giovane Rieder si sono presentati ai microfoni dei cronisti per commentare il risultato. Queste le loro parole:

LUSTENBERGER IN ZONA MISTA

"Ancora una volta è stata un'occasione mancata a livello internazionale. Abbiamo giocato una buona partita per oltre 90 minuti e siamo stati quantomeno alla pari. Abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo lasciati mettere in difficoltà, ma alla fine la Roma ha fatto due tiri in porta ed entrambi sono entrati. Ecco perché è molto, molto deludente e subito dopo la partita è anche difficile parlare direttamente delle cose positive".

RIEDER IN ZONA MISTA

"Sono certamente molto felice di aver potuto festeggiare il mio debutto, perché due settimane fa giocavo ancora in Prima Divisione. Oggi mi è stato permesso di giocare contro Pedro, che è diventato Campione del Mondo nel 2010. È stata certamente una grande esperienza nonostante la mia giovane età".