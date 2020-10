Young Boys-Roma, KUMBULLA: «Faticato nel primo tempo. Il mio gol è dedicato alla squadra»

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Young Boys:

KUMBULLA A SKY SPORT

Un esordio così è il massimo?

Sì, ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto ma sono più contento dei 3 punti che del gol

Differenze tra primo e secondo tempo?

Nel primo tempo ci pressavano alti e abbiamo fatto fatica, nel secondo è successo meno, abbiamo avuto più padronanza e creato occasioni.

Il passaggio dal Verona ai giallorossi, si è fatto trovare pronto per il salto in una squadra come la Roma.

Sono il mister, la squadra e lo staff che mi hanno fatto integrare subito. Senza di loro non sarebbe stato così facile

Vuoi dedicare il gol a qualcuno?

Lo dedico alla squadra perché abbiamo vinto in un campo difficile

KUMBULLA A ROMA TV

È stata una partita difficile perché giocavamo in un campo sintetico, a cui non eravamo abituati e dove molte squadre faticano.

Il gol?

Miki ha messo una palla incredibile e dovevo solo buttarla dentro. E' positivo aver cominciato una vittoria, ci dà motivazione per le prossime.