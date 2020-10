Young Boys-Roma, FONSECA: «Turn over? Mi fido di tutti i giocatori, contava solo vincere»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Young Boys

FONSECA A SKY SPORT

Si è preso qualche rischio con tutti quei cambi, poi ha avuto ragione lei. Bravo o fortunato?

(ride, ndr) Ciò che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori. Non è stata una partita facile, loro sul loro campo hanno vinto 15 partite di fila, non dimentichiamoci che qui qualche anno fa ha perso la Juve. Era importante vincere e noi lo abbiamo fatto bene.



La vittoria in casa di un competitor significa respirare, è d'accordo?

E' importante vincere ma ci sono tante partite fino alla fine. Ora dobbiamo pensare al Milan, abbiamo fatto riposare qualcuno ed è stato importante.

Spinazzola insostituibile?

Sì, sta molto bene ed è in un grande momento. E' un giocatore molto importante della squadra.

Anche chi non giocava da tempo è andato bene, come Pau Lopez. E' una scossa per lui?

E' importante vedere che giocatori che non hanno giocato tanto hanno dato questa risposta. Mi fa piacere che stasera abbiano fatto bene.

Contro il Milan ne cambia altri 9?

(ride, ndr) Vediamo, la verità è che in questo momento non abbiamo molti giocatori, abbiamo qualche difficoltà. Vediamo come staranno dopo stasera.