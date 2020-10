Young Boys-Roma, CRISTANTE: «Iniziare vincendo fa sempre bene. Essere un 'jolly' mi gratifica»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Young Boys

CRISTANTE A SKY SPORT

Una bella reazione della Roma...

Abbiamo fatto bene, era una partita difficile e sapevamo come avrebbero giocato, poi c'era anche l'aggravante del campo, non siamo abituati a giocare sul sintetico. Siamo contenti del risultato.

Oggi la fascia da capitano, cosa si prova?

Sensazioni positive, fa piacere essere capitano di una squadra come la Roma

In questo periodo aiuta i suoi allenatori, alla Roma e in Nazionale: la gratifica il fatto di essere un jolly pronto per ogni occasione?

Sì, vuol dire che posso giocare in più posizioni. Faccio quello che mi chiede il mister e quello di cui c'è bisogno

Passo in avanti determinante per il passaggio del turno?

Sì, non era facile. Iniziare vincendo fa sempre bene, dobbiamo continuare su questa strada