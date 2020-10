Udinese-Roma, SPINAZZOLA: “Abbiamo sofferto ma era importante vincere. Fisicamente mi sento sempre meglio”

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive il terzino della Roma Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Finalmente i 3 punti, stasera avete vinto di rabbia

Si, contro il Verona non avremmo comunque avuto i 3 punti, contro la Juve li meritavamo. Oggi abbiamo sofferto ma era importante vincere

Rendimento altissimo il tuo quest'anno...

Da dopo il lockdown non ci siamo mai fermati. Fisicamente mi sono sempre trovato bene, spero di continuare così perchè mi sento sempre meglio

Fisicamente, a livello di percentuale, come state?

Siamo ad un buon punto, ci sono ragazzi nuovi, c'è il mercato di mezzo. Dobbiamo lavorare, dopo la sosta giocheremo ogni 3 giorni, soprattutto per noi che andiamo in Nazionale. Però siamo ad un buon punto, anche contro Verona e Juve avevamo spinto fino alla fine. Oggi in un campo difficile e contro un avversario che ti fa correre molto in profondità abbiamo retto bene

Tu e Santon avete partecipato molto alla fase offensiva, era preparata così?

Giocando 3-4-3 è normale che il quinto di centrocampo entra in area a chiudere il cross. Il modulo ti porta a giocare così

SPINAZZOLA A DAZN

Ti senti sicuro ad andare in campo in questo momento?

Ci controllano ogni 2 giorni, se siamo tutti negativi dobbiamo essere sicuri. Ci affidiamo molto alla società. Noi anche fuori dal campo non è che facciamo grandi cose, siamo sempre attenti anche alle famiglie diciamo di non uscire molto. Tutto il mondo sta attraversando un periodo difficile, passeremo anche questa

Grande partita, finalmente è arrivata la vittoria...

Finalmente, dovevamo prendere 3 punti con la Juve ma sono arrivati oggi. Oggi dovevamo preoccuparci di Lasagna e Okaka... Lasagna è un velocista di quelli forti, Kevin è molto veloce ed è stato difficile. Sapevamo che avevano qualità con De Paul e Pereyra in mezzo al campo, è stata dura. Abbiamo preso tre punti importantissimi

Quando la condizione fisica migliorerà vedremo una Roma diversa?

Per me siamo a un buon livello, dobbiamo solo migliorare in fase offensiva e concretizzare quello che riusciamo a costruire. Dobbiamo concludere con più cattiveria: se la partita è in bilico o sullo 0-0 qualcosa rischi sempre di concedere, dopo l’1-0 è sempre più semplice

Fonseca ti chiede di rientrare o chiudere di più per andare a concludere?

Il mister me lo chiede sempre, anche a fine primo tempo mi ha fatto vedere qualche video per farmi vedere che potevo concludere l'azione. Lo so che devo migliorare nei gol fatti, non ne ho molti alle spalle. Si può migliorare sempre in cattiveria: ci lavoro e spero arrivi più spesso

Stai meglio mentalmente?

Fisicamente sto bene. Nel lockdown ho lavorato tantissimo sul fisico, sulle mie mancanze, per stare meglio. Dal lockdown ho avuto la fortuna di stare meglio, poi ho cambiato altre due o tre cose e vedo che va meglio. Spero di continuare a migliorare

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Hai subito iniziato bene...

Praticamente non abbiamo mai finito il campionato scorso. Ho finito in un buon livello e sto continuando bene sia mentalmente sia fisicamente. Spero di continuare.

Pedro ha detto che lo scudetto non è impossibile. Cosa gli hai detto nello spogliatoio?

Non l'ho visto. Ci sono tante squadre quest'anno che l'anno scorso non c'erano, che vogliono arrivare in Champions. Sarà dura. Non puoi pensare alla lunga, dobbiamo pensare partita dopo partita.

Quanto beneficio hai tratto dal cambio di modulo?

Tanto, anche giocando sulla fascia sinistra. Anche a quattro con il mister il terzino sinistro faceva sempre il quinto perché si abbassava il centrocampista. E' normale che ho più propensione ad attaccare. Spero di continuare così, di mantenere questo livello e che la Roma vinca più partite.

Com'è giocare con Pedro o Mkhitaryan da quella parte?

Sono tutti giocatori di grande qualità, è facile giocare con loro. Dai anche una palla brutta e la fanno diventare bella, poi ti fanno i complimenti ma è merito loro.

Hai mandato messaggi a Smalling?

No, è la società che parla. Noi abbiamo questi difensori centrali che stanno andando bene. Penso al presente.

In emergenza puoi giocare anche centrale?

Anche portiere (ride, ndr). Abbiamo portieri bravi, siamo in buone mani. Ma se il mister vuole...(ride, ndr).