Udinese-Roma, PEDRO: “Contento per il gol, per la squadra e per i tre punti. Vincere lo scudetto è difficile ma non impossibile”

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive l’attaccante della Roma Pedro, autore del gol vittoria. Queste le sue parole:

PEDRO A DAZN

Un gol da 3 punti

Sono contento per il primo gol per aver aiutato la squadra e per aver conquistato i 3 punti, era molto importante vincere per noi. Lo abbiamo fatto, abbiamo fatto una buona partita e ci godiamo la vittoria

Cosa vuol dire l'esultanza?

Per i miei tre figli e la mia compagna. Inoltre lo dedico al cielo perchè recentemente è scomparsa una persona molto cara a me, che ho conosciuto durante la mia infanzia a Tenerife

Come mai è stato così difficile vincere oggi?

Perchè l'Udinese è una squadra che gioca con linee strette, è difficile creare spazio e occasioni contro una squadra così compatta. Alla fine però ci siamo riusciti e abbiamo vinto

Hai regalato la prima vittoria a Friedkin, sarai il preferito del presidente...

No, no. Oggi ho segnato io ma poteva segnare chiunque, l'importante è vincere partita per partita. Giochiamo sempre per vincere e questo è quello che conta

Dove può arrivare la Roma?

Sono contento di stare qui con giocatori d'esperienza, sono contento di essere qui. Il nostro obiettivo è vincerle tutte, vincere lo scudetto è difficile ma non impossibile. L'ambizione è quella o entrare in Champions

PEDRO A ROMA TV

I campioni fanno la differenza, oggi 3 punti importanti

Si, venivamo da un pareggio e avevamo bisogno di vincere contro una squadra molto compatta. nel finale non abbiamo concesso gol, in generale abbiamo fatto una buona partita

Come stai mentalmente e fisicamente?

Sto bene, mi sento a mio agio con la squadra fin dal primo giorno. Sono stato accolto bene e m sono adattato nel nuovo paese. Contento di poter contribuire come oggi con un gol

Come ti trovi tatticamente?

Bene, con Edin è facile, anche con Miki, che è un giocatore molto dinamico. Sono giocatori che trovano sempre spazi e combinazioni. Speriamo di fare una bella stagione, non solo noi 3 ma tutta la squadra

La classifica si accorcia..

Si. è un campionato molto tattico e difficile. La nostra mentalità deve essere quella di vincere ogni partita giocando bene. Oggi la difesa ha fatto molto bene, ha difeso bene sui tanti cross che hanno messo in mezzo.

Cosa hai detto a Borja Mayoral?

È molto felice di essere qui, si allenerà con noi da questa settimana. Presto lo vedremo anche in campo