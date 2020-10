Udinese-Roma, Gotti: "Ci è andato tutto male. Ma dico che intravedo la direzione giusta"

L'Udinese esce sconfitta per 1-0 contro la Roma grazie a una rete di Pedro. Al termine della gara per commentare il risultato si è presentato ai microfoni dei cronisti il tecnico bianconero Gotti. Queste le sue parole.

GOTTI A DAZN

Avete tirato più della Roma ma avete perso...

Una settimana pessima dal punto di vista dei risultati, ci è andato tutto male. Ma dico che intravedo la direzione giusta, a me sembra che - con infermeria piena e giocatori in ritardo di condizione - inizia a vedersi anche il contributo dei nuovi arrivi: ci fa ben sperare.

Con Pereyra e De Paul si può fare molto bene...

La mia impressione è che questa squadra può prendere la strada della qualità, che potrà dare soddisfazioni dal punto di vista del gioco e della classifica.

Vedremo un'Udinese più offensiva o basata sul possesso palla?

Credo che il sistema di gioco e le linee di gioco siano legati a giocatori importanti. Credo che Pereyra e altri giocatori che abbiamo vadano messi nelle condizioni migliori di esprimere le loro qualità. Vedremo lunedì sera, a fine mercato, chi siamo e cercheremo di trovare la quadra.

Avete perso per una distrazione...

È successo nelle ultime tre partite. Dispiace sia successo per un errore così marchiano, ma la squadra ha voglia di giocare e cercherà sempre di più di esprimere il suo gioco.

Potremo vedere un'Udinese con Pereyra, De Paul e Mandragora?

Si, mi piacerebbe. Per Mandragora ci vorrà tempo, ma abbiamo Jayalo e altri giocatori. La direzione comunque è quella.

Cosa pensa di Juve-Napoli e della situazione in Serie A?

È difficile fare valutazioni generali. Ho sentito troppe parole in questi mesi. Noi viviamo una realtà di campo, rispettiamo tutte le norme. Poi vediamo casi come Genoa e Napoli e capisci che si crea una situazione che ti atterrisce. C'è questa variabile che incombe e nessuno sa come gestirla.

GOTTI A SKY SPORT

Ne ha visti tanti di gol così di Pedro...

E' uno dei giocatori più divertenti che abbia mai visto. Non mi stupisce, mi dispiace che questa sera abbia trovato una situazione di questo tipo.

Avete tirato più volte nello specchio, cos'è mancato?

E' mancato far gol in un modo o nell'altro. Queste tre partite ci hanno portato nulla in classifica, ma penso che questa Udinese possa prendere una strada diversa. Abbiamo avuto diverse possibilità di fare gol, quasi sempre più degli avversari. Siamo in grave ritardo di condizione fisica con l'infermeria piena. Adesso finisce il mercato, abbiamo 15 giorni per lavorare con metodo.

Può servire avvicinare giocatori di qualità come De Paul e Pereyra agli attaccanti?

E' una soluzione e un aspetto da tenere in considerazione. Lo valuteremo lunedì sera a mercato chiuso, vedremo chi saremo. Era un problema del pre lockdown. Conto che con l'apporto della qualità dei giocatori arrivati riusciremo a mettere mano a questo problema.

Il lavoro sulle catene esterne poteva dare più fastidio a questa Roma...

La 'mia' Udinese ha questa caratteristica. Oggi abbiamo visto Ouwejan che ha delle doti, anche Molina che ha dato buone sensazioni. Dobbiamo cominciare a legare questi giocatori per fare un blocco funzionale.

Ha paura che vada via qualcuno o che possa arrivare qualcuno?

La società mi ha parlato di questa seconda direzione. Pussetto? Credo possa essere una delle soluzioni e sarebbe gradito. Per il mercato ci sono le persone preposte.

Con quali basi è partito?

Non ci sono ancora. Sono successe cose clamorose, tanti giocatori che hanno fatto 2-3 allenamenti, tanti infortuni, ci siamo allenati con i Primavera per tanti giorni. Ho sensazioni positive rispetto ai ragazzi arrivati e a come possono essere assemblati.