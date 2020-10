Roma-CSKA Sofia, VILLAR: «Mancati ritmo e precisione, potevamo fare almeno un gol»

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

VILLAR A ROMA TV

La partita poteva andare meglio

Non siamo contenti, abbiamo avuto diverse occasione per fare gol. Non possiamo essere felici ma dobbiamo pensare subito alla Fiorentina

Cosa è mancato?

Un po' di ritmo, nel secondo tempo eravamo un po' tutti stanchi. Potevamo fare almeno un gol ma è mancata un po' di precisione

Ora la Fiorentina

Dobbiamo riposarci e poi allenarci forte con la testa alla Fiorentina