Roma-CSKA Sofia, Sowe: "Un pareggio contro un avversario del genere è una buona notizia. Girone imprevedibile"

Ali Sowe, giocatore del CSKA Sofia, ha commentato ai microfoni dei cronisti la partita di questa sera contro la Roma valida per la seconda giornata del girone di Europa League, dove la sua squadra ha strappato un prezioso 0-0. Queste le sue parole: "Sono molto deluso. Mi aspettavo di più, ma siamo stati sfortunati. Abbiamo giocato molto bene. Abbiamo mostrato disciplina tattica. L'unica cosa che ci siamo persi è stato l'obiettivo di oggi. Dobbiamo lavorare e concentrarci su ciò che ci aspetta. Come squadra, dobbiamo essere felici. Il risultato è buono per noi. Un pareggio contro un avversario del genere è sia una buona notizia sia una non così buona. Interessante anche il pareggio dell'altra partita perché il girone diventa imprevedibile. Dobbiamo fare tutto il possibile per vincere tutte le nostre prossime partite".