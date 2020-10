Roma-CSKA Sofia, SMALLING: «Non vedevo l'ora di tornare. Peccato per il risultato, ci è mancata velocità nel possesso palla»

Queste le dichiarazioni di Chris Smalling, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

SMALLING A SKY SPORT

Soddisfatto del ritorno in campo?

Non vedevo l'ora di tornare in campo. E' un piacere essere tornato con la squadra, ma siamo delusi di non aver conquistato i 3 punti.

Difficoltà questa sera?

Non abbiamo messo la giusta energia nel primo tempo, dovevamo far girare maggiormente la palla, cosa che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo.

Come stai?

Direi bene, ho cercato di aiutare la squadra. Negli ultimi due giorni mi sono allenato bene, mi sto riprendendo. Non mi sento ancora benissimo ma sono certo che ci arriverò molto presto.