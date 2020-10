Roma-CSKA Sofia, PEDRO: «Stasera poca pazienza, in campionato puntiamo al quarto posto»

Queste le dichiarazioni di Pedro Rodriguez Ledesma, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il CSKA Sofia:

PEDRO A SKY SPORT

La Roma non ha giocato come voleva, cosa non ha funzionato?

E' stata una partita difficile, il CSKA è una squadra chiusa. Abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo, nel finale abbiamo avuto occasioni per provare a vincere. Volevamo vincere ma il punto ci lascia l'amaro in bocca.

Troppo turnover?

La squadra è sempre di qualità, indipendentemente dai giocatori. E' importante per l'armonia del gruppo. Non siamo stati abbastanza pazienti, dovevamo far girare meglio il pallone. Il CSKA ci ha chiusi bene, è una buona squadra. Dovevamo vincere per ambire al primo posto.

La Roma può arrivare al 4° posto in classifica?

Assolutamente sì, è l'obiettivo che tutti abbiamo in mente in squadra. Lotteremo per questo, dobbiamo essere concentrati per provare a vincere una partita alla volta. Oggi non siamo stati pazienti, ora pensiamo alla prossima partita contro la Fiorentina.





PEDRO A ROMA TV

Cosa non è andato?

Avevamo la possibilità di poter vincere la partita e metterci al primo posto nel girone. Abbiamo avuto diverse occasioni, loro giocavano molto bassi e andavano in contropiede non è stato facile. Adesso dobbiamo pensare alla Fiorentina

Avete concesso troppe occasione

Loro hanno giocato bene, ci aspettavano e ripartivano pericolosamente. Noi giocavamo aperti, cercavamo di uscire palla al piede e questo comporta dei rischi. Ci è mancata un po' di continuità nella velocità, un peccato perché quando abbiamo avuto velocità siamo stati pericolosi

Avete ritrovato Smalling

Un grande giocatore per noi, conosciamo le sue doti e le capacità di leader difensivo, lo aspettavamo e ci aiuterà molto