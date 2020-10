Roma-CSKA Sofia, Morales: "Punto che ci dà fiducia, in questo gruppo tutto può succedere"

Daniel Morales, allenatore del CSKA Sofia, ha commentato ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa la partita pareggiata questa sera per 0-0 dalla sua squadra contro la Roma valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Queste le sue parole.

I giorni dopo l'esonero di Belchev sono stati difficili. La Roma oggi ha avuto le sue occasioni, ma anche noi. Siamo usciti dal campo con fiducia, il che può renderci più felici. Ci sono errori individuali che possono essere risolti solo con molto allenamento. Per risolvere i problemi bisogna parlarne con i giocatori e non per biasimarli, questo è quello che penso dovremmo fare. L'allenatore a volte parla con giocatori e dice cose che non diventano pubbliche. C'è poco tempo e non abbiamo molto in mano, questo è il rovescio della medaglia. In questo gruppo di Europa League tutto può succedere. Credo che la squadra abbia fatto una buona partita. Non posso dire che sia stata ottima, ma si sono davvero impegnati per fare quello che ci eravamo preposti. La Roma ha un'ottima squadra, qua non è facile. Ognuno di noi può migliorare. È giusto essere critici e capire cosa si può migliorare. Non abbiamo realizzato le occasioni create, dobbiamo essere più concentrati e segnare.