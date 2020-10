Roma-Benevento, PEREZ: "Felice per il gol. Sono a disposizione della squadra e del mister"

Entrato nel secondo tempo, Carles Perez si è riveltao decisivo per il 5-2 finale della Roma. Queste le parole dello spagnolo al termine del match:

PEREZ A ROMA TV

Complimenti per il gol, il più bello della giornata.

Grazie, sono molto felice. Possiamo dire che effettivamente qualcosa ho osservato da Messi, per me è un onore che il gol sia paragonato a Leo.

Anche Pedro ti ha fatto i complimenti...

E' un onore che Pedro spenda queste parole nei miei confronti. Sono a disposizione della squadra e del mister.

Un Pedro così davanti ti dà stimoli per cercare più spazio?

Credo che tutti i giocatori vogliano giocare sempre. Sono consapevole di chi ho davanti, ma anche dei miei mezzi. Sta a me sfrutture le occasioni che il mister mi darà.