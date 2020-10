Roma-Benevento, Dabo: "Gli episodi hanno cambiato la partita. Il rigore? Per me Montipò ha toccato prima la palla"

La Roma porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato contro il Benevento con il risultato di 5-2. Al termine della gara per commentare la sconfitta della propria squadra si è presentato ai microfoni dei cronisti Bryan Dabo. Queste le sue parole.

“Gli episodi hanno cambiato la partita. È stato un peccato, soprattutto perché fino al 70’ avevo la sensazione che la partita fosse nostra. Il 5-2 finale non rispecchia la partita, potevamo vincerla o pareggiarla. Ci sono rimasto male. È chiaro che dobbiamo migliorare molto la fase difensiva perché abbiamo regalato due gol, bisogna gestire meglio la palla per segnare di più e non subire come stasera. Il rigore? Per me Montipò ha toccato prima la palla, poi ognuno ha la sua interpretazione. Ci sono anche altri episodi da contestare, ma adesso è inutile. Dobbiamo solo pensare al Napoli e migliorare”.

Sulla prestazione...

Sono un calciatore di esperienza, ho fatto bene questa sera ma quando perdo non me la sento di parlare di me o della mia prestazione positiva.

In merito alla condizione della squadra...

Ho trovato una squadra che mi aiuta e un mister che valorizza i miei punti forti. Questa è una citta che mi apprezza molto. Personalmente penso solo al calcio e questo è un segreto per restare in forma. Le gare con la Nazionale? Quando vinci stai bene con la testa ed è più facile recuperare dopo. Abbiamo anche un programma adattato, quindi è chiaro che alla lunga lo senti ma al momento sto bene.

La prossima gara è contro il Napoli...

È tra le squadre più forti del campionato. Dovremo essere furbi, cattivi e forti per cercare di vincere.