Roma-Benevento, CRISTANTE: "Siamo forti e dobbiamo dimostrarlo, oggi dobbiamo fare una grande partita"

Nel prepartita di Roma-Benevento, quarta giornata di campionato in programma alle 20.45 all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il centrocampista giallorosso, Bryan Cristante. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A ROMA TV

Una partita importante...

"E' importante dopo la sosta ripartire bene e dopo la vittoria di Udine. Abbiamo preparato bene il match e dobbiamo fare una grande partita".

Come hai visto la squadra in settimana?

"Siamo rientrati solo giovedì dalle nazionali, in tre giorni abbiamo lavorato bene e dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Fonseca ha parlato di squadra in crescita, cosa manca alla Roma?

"Dobbiamo continuare sulla nostra strada e seguire le idee del mister. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo domenica dopo domenica".

CRISTANTE A SKY SPORT

Che campionato è?

"Forse manca un po' di rodaggio, dobbiamo andare avanti per la nostra strada".

Il Benevento?

"E' un'ottima squadra, l'ha dimostrato. Tutte le squadre sono difficili da affrontare, nessun risultato è scontato. Dobbiamo andare in campo, dare il 100% e portare la partita a casa".