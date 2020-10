Prima del fischio d'inizio di Milan-Roma, match che chiude la quinta giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il rossonero Alexis Saelemaekers. Le sue dichiarazioni:

SAELEMAEKERS A SKY SPORT

Un pensiero per Donnarumma e Hauge, risultati positivi al coronavirus...

"E' un male per noi, sono due giocatori importanti per la squadra. Ma possiamo vincere anche senza di loro".