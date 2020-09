Roma-Juventus, VERETOUT: "Buona partita contro una grande Juve, ma siamo stati troppo precipitosi..."

Protagonista della serata con una doppietta, Jordan Veretout è intervenuto ai microfoni dei cronisti dopo il 2-2 all'Olimpico contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

VERETOUT A ROMA TV

Non è arrivata la vittoria..

"Sì, abbiamo fatto una buona partita ma in superiorità numerica dovevamo gestire meglio e non perdere palloni così facilmente. Siamo stati precipitosi e abbiamo preso il secondo gol, ma contro una grande Juve abbiamo fatto una buona partita".

Nel finale forse vi siete disuniti..

"Sì, sul 2-1 e in superiorità dovevamo fare in modo di vincere. Dobbiamo migliorare e gestire meglio le partite".

Cosa dovevate fare per gestirla meglio?

"Non perdere il pallone facilmente e continuare a giocare in avanti, ma senza essere frettolosi. E pressare più in alto, senza abbassarsi, per mettere in difficoltà la Juve. Non dovevamo permettere loro di creare occasioni".

E' subentrata un po' di stanchezza negli ultimi minuti?

"No, anche la Juve credo fosse stanca. Dobbiamo migliorare, ma penso che questa sera abbiamo fatto bene. Mancano i tre punti, ma da domani dobbiamo lavorare per la prossima".