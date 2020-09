Roma-Juventus, Paratici: "Caso Suarez? Nessuna leggerezza. Dzeko? Con Milik in giallorosso, probabilmente sarebbe venuto"

A pochi istanti dall'avvio di Roma-Juventus, seconda giornata di campionato in programma alle 20.45 all'Olimpico, ha parlato ai cronisti il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, accostato anche ai giallorossi. Le sue dichiarazioni.

PARATICI A SKY SPORT

E' stata la settimana del caso Suarez. Pensate di aver commesso qualche leggerezza?

"Nessuna leggerezza, si è verificata l'opportunità che Suarez si abbiamo agito nella totale trasparenza e rispetto delle regole. Siamo serenissimi".

Tutti stanno cercando di capire chi ci sia dietro, lei si è fatto un'idea?

"Non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco questo tipo di situazioni e non mi sono fatto un'idea".

Pirlo?

"Mi sento più preparato su questo. Conosciamo bene Andrea, era un calciatore coraggioso ed estroso ed è un allenatore coraggioso. Il coraggio deriva da una preparazione e osservazione degli allenamenti".

Cosa direbbe a Dzeko se lo incontrasse?

"Lo saluterei come faccio sempre con tutti i giocatori. Con giocatori grande come Dzeko lo faccio con più piacere. Mi sembra strano, si parla più del mancato arrivo di un giocatore che di uno che ci ha raggiunto. Vedo che viene cavalcata molto...Il mercato è fatto di opportunità e chi fa il mercato deve essere elastico e creativo, lo siamo stati. Abbiamo cercato di sbloccare Morata con l'Atletico Madrid prima, siamo andati avanti con Dzeko. Se con Milik le cose fossero andate come sarebbero dovute andare, probabilmente Dzeko sarebbe venuto. Nel frattempo abbiamo perseguito l'obiettivo Morata, abbiamo colto l'opportunità, siamo felicissimi di averlo con noi anche com ragazzo. E uno di noi e lo sente molto".