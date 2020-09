All'intervallo di Roma-Juventus in scena all'Olimpico, che vede in vantaggio i giallorossi 2-1, ha parlato il difensore romanista Roger Ibanez. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A SKY SPORT

Siete organizzati bene in difesa?

"Abbiamo lavorato tanto in settimana. La partita non è finita, dobbiamo continuare con questo atteggiamento".

Come va l'intesa con Kumbulla?

"Bene, ha una sicurezza incredibile. Veretout è bravissimo, continuiamo così".