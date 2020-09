Hellas Verona-Roma, MKHITARYAN: "Obiettivo 4° posto e un trofeo. Trequartista o punta? L'importante è giocare"

Nel prepartita di Verona-Roma, prima di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il giallorosso Mkhitaryan. Le sue dichiarazioni:

MKHITARYAN A ROMA TV

Quali ambizioni avete?

"Siamo concentrati e pronti per iniziare forte, dobbiamo avere fiducia per oggi e per le prossime partite. L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro e vincere un trofeo. L'anno scorso non ci siamo riusciti, quest'anno dobbiamo provarci. Abbiamo una squadra con un grande potenziale, sono sicuro che possiamo vincere".

Ti senti un leader?

"Faccio quello che devo fare. Se posso aiutare i compagni con gol o assist lo faccio. Provo ad aiutare i miei compagni, per me è importante"

Trequartista o punta?

"E' importante giocare".

MKHITARYNA A DAZN

Come sta vivendo la situazione Dzeko?

"L'ho visto con noi. E' parte della nostra squadra, non posso dire nulla. Domani è un altro giorno".