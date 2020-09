Hellas Verona-Roma, Dimarco: "Non ho mai visto un tiro prendere la traversa e poi il palo interno. Ci riproverò la prossima partita"

L'Hellas Verona non va oltre lo 0-0 in casa contro la Roma. Al termine della gara per commentare il pareggio casalingo ai microfoni dei cronisti si è presentato Federico Dimarco, difensore della squadra veneta. Queste le sue parole.

DIMARCO A DAZN

A proposito di quel doppio palo...

Penso di non aver mai visto un tiro che prende la traversa e poi il palo interno... Che devo fare, ci riproverò la prossima partita.

Quel sinistro è una qualità che serve...

Per come giochiamo ho molte opportunità per fare gol e assist, è merito anche della squadra.

Prestito rinnovato, Verona sembra il posto giusto per lei. Come affronta questa stagione?

Non ho mai avuto continuità in una squadra, ho deciso di restare per dare continuità al lavoro fatto i primi 6 mesi.