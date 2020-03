Cagliari-Roma, PETRACHI: «Fermare il campionato sarebbe stata la soluzione migliore»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con il Cagliari:

PETRACHI A SKY SPORT

Si gioca a porte aperte….

La Roma ha sempre giocato quindi non è stata toccata da questo provvedimento. Forse avevamo necessità di fermarci perché abbiamo giocato tanto, anche in coppa... (ride ndr). L’idea di fermare completamente il campionato forse sarebbe stata la cosa più corretta ma non siamo qui per fare polemica, qualunque cosa si faccia si rischia di sbagliare visto che si tratta di un evento anomalo. Bisogna lasciare agli organi competenti la decisione.

Ultima partita dell’era Pallotta. Si vive nello spogliatoio? Lo scenario di Petrachi cambierà?

Sono mesi che se ne parla ma noi siamo rimasti concentrati e distaccati. Abbiamo fatto due gare importanti e vogliamo continuare. La squadra e tutto il gruppo è concentrato a far bene.

Non è semplice un lavoro di un dirigente in questa settimana, il suo ne è condizionato?

Questo cambio, che sembrava imminente a dicembre e gennaio, si è protratto e non è stato semplice in sede di calciomercato, ma mi hanno fatto fare il mio lavoro e non mi è mancato nulla.Io e l'allenatore dobbiamo essere bravi a parlare solo di calcio. La società è stata sempre presente e tutto è andato per il verso giusto, quando il cambio di proprietà ci sarà vedremo i progetti futuri. Certamente dobbiamo lavorare sul campo

Ha fatto una bella rosa, adesso sembra siano stati fatti 3 passi indietro: chi ha sbagliato e cosa è successo?

Non è facile trovare giustificazioni, certamente fino alla sosta la squadra esprimeva un grande calcio, da squadra vera, sembrava che stesse lasciando un'impronta sul campionato. Alla ripresa del campionato, forse un po’ le voci, non lo so, qualcosa è cambiato. Nel momento in cui abbiamo capito che avevamo sbagliato qualcosa è subentrata un po’ di paura. Ci stiamo ritrovando e vogliamo continuare. Questa squadra è a trazione anteriore. Se non tutti stanno bene o si sacrificano rischiamo con tutti. I ragazzi si sono parlati e in questi ultimi 15 giorni si sta rivedendo un po’ la Roma di inizio campionato.