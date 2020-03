Cagliari-Roma, KALINIC: «Grande voglia di vincere. I gol? Contano più i 3 punti»

Queste le dichiarazioni di Nikola Kalinic, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari:

KALINIC A ROMA TV

Sei il grande protagonista, ci voleva questa serata

Abbiamo fatto tutti una buona partita, avevamo grande voglia di vincere. E' sempre difficile giocare a Cagliari, dobbiamo continuare così e vincere la prossima

Cosa hai pensato quando hai saputo che avresti giocato?

Lavoro sempre per la squadra, giochiamo sempre in 11 non c'è un singolo. Abbiamo creato molte occasioni e per questo ho fatto due gol. Sono contento ma per me sono molto importanti questi tre punti

Non è facile giocare così poco ed essere pronti. Ti piacerebbe giocare insieme a Dzeko le prossime?

Non ho giocato molto nemmeno all'Atletico, in un anno e mezzo ho giocato solo 6/7 partite e solo 3 o 4 per 90'. Ora vediamo come giocheremo, decide il mister. Io sono sempre pronto per fare il meglio per la Roma

Oggi hai giocato una partita intelligente, hai distribuito bene le risorse, ti sei fatto sentire fisicamente...

Mi sento bene, mi alleno bene tutti i giorni. Il mister l'ha preparata bene, mi piace sempre attaccare la profondità. Abbiamo fatto tutti una grande gara, ora guardiamo avanti.

Non avete dato punti di riferimento al Cagliari

E' sempre difficile giocare qui, sapevamo che non era semplice vincere. Abbiamo dato tutti il 100%

KALINIC A SKY SPORT

Hai aspettato tanto per la prima rete in maglia giallorossa, cosa ti ha permesso di sbloccarti? La fiducia di Fonseca?

Ho giocato come sempre, provo a dare tutto per la squadra. Oggi era importante vincere, qui è sempre difficile giocare. Abbiamo fatto una buona partita contro il Cagliari che qui gioca bene. Sono 3 punti importanti.

Sul rapporto con Dzeko...

Noi parliamo sempre. Non è facile fare sempre gol. Segnare è importante per me ma anche per la squadra, sono 3 punti importanti.

Questa vittoria vi avvicina a livello psicologico al quarto posto?

Vediamo, giochiamo partita per partita. Pensiamo alla Sampdoria, non guardiamo tanto avanti.

Sul futuro...

Vediamo, dovete parlare col club non con me. Io qui sono felice, penso solo a giocare e alla squadra.