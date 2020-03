Cagliari-Roma, FONSECA: «Bellissima Roma, ma non dovevamo soffrire così. Dobbiamo credere nella Champions» (AUDIO)

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari:

FONSECA A SKY SPORT

Sulla fiducia a Kalinic...

Abbiamo cambiato 5 giocatori perché abbiamo giocato con il Gent giovedì, avevamo giocatori stanchi come Dzeko. Ho deciso di mettere Kalinic, si sta allenando bene. Non solo lui, anche gli altri hanno fatto una buona partita.

Troppa sofferenza nel finale...

Sì, non dobbiamo soffrire così. Abbiamo avuto 5 opportunità chiare di fare gol e di chiudere la partita. Penso che non sarebbe stato giusto, se non avessimo vinto oggi.

Con questo Mkhitaryan fin dall'inizio la classifica sarebbe stata diversa?

Non posso dirlo, ma lui sta tornando molto bene. Oggi ha fatto una bellissima partita, sta migliorando giorno per giorno ed è un giocatore importante.

Quindi tra Pellegrini e Mkhitaryan chi sceglie?

Questi sono buoni problemi per gli allenatori. Il brutto è quando non abbiamo giocatori per scegliere.

Poi bisogna mettere Superman in porta...

E' un rischio. La marcatura preventiva è stata sempre fatta con Cristante, i difensori e a volte con Villar. Sì, è un rischio. Il Cagliari non ha avuto molte situazioni per segnare.

L'obiettivo è agganciare l'Atalanta.

L'Atalanta è molto forte, devo dirlo. Offensivamente è molto forte, è in un buon momento. Noi vogliamo lottare fino alla fine per agganciare il quarto posto. Dobbiamo crederci, lottare e giocare.

Quanto è presente nella sua testa che la vittoria dell'Europa League per arrivare in Champions?

Questa pressione in questo momento non è giusto. Capisco ma prima dobbiamo vincere contro il Siviglia che è una squadra fortissima. Poi pensiamo partita dopo partita. Ora non è giusto pensare alla finale prima di una partita con una squadra come il Siviglia che negli anni ha vinto. Adesso penso solo a questa partita.

Quindi è più probabile raggiungere la Champions rimontando l'Atalanta?

Il Napoli sta tornando, nelle ultime partite hanno vinto. Anche il Milan è forte, può entrare nella lotta.

Su Villar e Bruno Peres...

Villar è un giocatore di grande qualità. Non dimentichiamo che è un ragazzo che giocava nel secondo campionato spagnolo. Bruno deve migliorare difensivamente, ma ha la capacità di uscire dalla pressione che per me è molto importante. Deve anche migliorare quando perde la palla: deve reagire più velocemente.

Ha sgridato Under e Bruno Peres quando avete preso gol..

Abbiamo giocatori nell'area che possono fare gol. Under ha scelto per una soluzioni individuale, poi Bruno non ha reagito quando Under ha perso la palla. Non può succedere. Abbiamo avuto 5 giocatori in difesa e 5 in attacco che non hanno reagito velocemente.

FONSECA A ROMA TV

Vittoria importantissima...

Era importante, è difficile vincere qui contro una squadra fortissima. Ma era più importante confermare che la squadra era in un buon momento, sento che la squadra torna ad avere fidcucia e a giocare come voglio. Abbiamo avuto cinque occasioni prima del gol di Kalinic, è quello che voglio dalla squadra. Di negativo c'è che abbiamo pensato che era finita dopo il terzo gol, dobbiamo cambiare questo tipo di mentalità perchè abbiamo fatto una gara in cui potevamo fare 5/6 gol

Come è nata l'idea di Kalinic?

Dopo il Gent molti giocatori erano stanchi, Dzeko era il più stanco. Kalinic sta lavorando bene e ho deciso di dargli una possibilità, come ho deciso di darla a chi sta lavorando bene: come Villar che è con noi solo da un mese. Giocava nella seconda lega spagnola e ha fatto un'ottima gara, così come Kalinic

Kluivert e Under hanno fatto un grande lavoro in entrambe le fasi

Si, hanno migliorato molto i movimenti difensivi e poi sappiamo che possono fare la differenza in contropiede. Abbiamo ancora margine per migliorare nell'aspetto difensivo, ma hanno giocato bene. Il giocatore che per me ha fatto meglio è stato Mkhitaryan, che ha fatto un'ottima partita di nuovo

Oggi avete verticalizzato molto, ha chiesto questo alla squadra?

Dobbiamo cercare il momento per poter essere verticali, la squadra ha scelto bene questi momenti, in cui abbiamo accelerato i ritmi della partita con i nostri giocatori più veloci. Abbiamo preso tre gol, ma non è giusto parlare dei difensori perchè hanno fatto una buona partita: Joao Pedro ha fatto un gran gol e l'altro era un rigore. Il Cagliari non ha avuto molte occasioni, la difesa ha fatto una buona partita

Avete aspettato il Cagliari 15 metri più indietro in alcune occasioni, come mai?

A volte è strategia non è pressare vicino all'area, a volte è partire a pressare nel momento giusto, dipende da chi affrontiamo. Penso che così abbiamo più spazio per ripartire in contropiede