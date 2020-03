Cagliari-Roma, Carli: «Le polemiche ci danneggiano, il mondo del calcio sia unito»

Queste le dichiarazioni di Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma:

CARLI A SKY SPORT

Credo che in un momento del genere, e penso a mio figlio, alla mia famiglia, se il calcio non si fa vedere unito in questo momento ci facciamo del male da soli. Il calcio italiano sta tornando a livelli altissimi. Noi dobbiamo essere uniti ora. Poi in campo cerchiamo di fare di tutto per vincere. Ci sono poi anche i momenti delle polemiche ma in questo momento che c’è una problematica così grande bisogna stare tutti uniti. La polemica in questo momento danneggia tutti noi. Non si capisce che qui c’è in gioco la salute di tutti. Dobbiamo parlare poco, prendere tutto quello che ci danno e difendere il nostro calcio.